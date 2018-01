Vem chegando o verão, e com ele alguns desastres naturais que afetam cada vez mais os brasileiros. Entre 2003 e 2008, o País registrou 8.903 decretos de situação de emergência ou de estado de calamidade pública pela ocorrência de desastres naturais como deslizamentos de terra, inundações, ciclones etc. Um recorte de dados de 2003 a 2007 mostra que mais de 10 milhões de brasileiros foram afetados por fenômenos da natureza. A quantidade de desabrigados e desalojados no período foi de 824.117 pessoas, principalmente no Nordeste (315.863) e Sudeste (299.509) e Sul (109.729). Num período de cinco anos – 2003 e 2007 – foram 1.865 desastres avaliados. O período de maior frequência foi de dezembro a março. e 2004 foi o ano de maior incidência desses desastres, com 546. Os mortos registrados somam 284. Os dados são do Ministério da Saúde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.