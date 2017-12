A Dersa, empresa do governo de São Paulo responsável pela construção do Rodoanel, abriu concorrência para escolher empresa que vai prestar serviços de comunicação e relacionamento com as comunidades envolvidas e públicos interessados no Trecho Norte da estrada que vai passar pela Serra da Cantareira. Será um trabalho de três meses, com ações preparatórias para as audiências públicas do processo de licenciamento ambiental. A escolha será no dia 18.

