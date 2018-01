Democracia só via TJ

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de são Paulo, por votação unânime, deu prazo de 60 dias para que a Mesa diretora da Assembléia Legislativa de São Paulo, presidida pelo deputado Barros Munhoz (PSDB), entregue à revista Época e à jornalista Mariana Sanches de Abreu informações sobre os gastos com verbas indenizatórias dos deputados paulistas. Ainda deverão fazer parte das informações os valores usados e eventuais saldos constantes na cota de cada parlamentar. A informação é do site Consultor Jurídico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.