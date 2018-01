O Ministério Público Eleitoral vai entrar com ação por crime de falsidade ideológica contra 46 dos 55 vereadores de São Paulo, além do prefeito Gilberto Kassab. De acordo com a promotoria há falhas nas prestações de contas dos então candidatos, como doações de empresas que não podiam ser doadoras. Os políticos podem perder direito a concorrer a eleições nos próximos quatro anos.

