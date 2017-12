Crescimento ininterrupto de movimento nos pedágios paulistas

Mês a mês cresce o número de veículos que pagam pedágios em São Paulo. As rodovias paulistas que são administradas pela iniciativa privada, leia-se pedágio, registraram aumento de 8,5% no número de veículos que passaram pelas praças de cobrança no último ano. Segundo dados da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias (ABCR), o acumulado de outubro de 2009 a setembro último, o fluxo de veículso leves subiu 7,2% e o de pesados 12,2%.

Em setembro, o número de pagantes de pedágio cresceu 0,3% em relação a agosto. Ao se comparar setembro de 2010 com o mesmo período do ano passado, constata-se que o volume de pagantes teve acréscimo de 12,1%. Em agosto, passaram pelas praças de pedágio mais 0,6% veículos do que em julho.