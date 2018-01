Cresce roubo de carga

A quantidade de roubos de cargas aumentou 14,4% no ano passado no Estado de São Paulo em relação a 2008. Em 2009 foram registradas 6.643 ocorrências desse tipo. A capital e a Grande São Paulo são as regiões que mais tiveram roubo de cargas. Na capital foram 4.846 casos em 2009 contra 4.155 dos 12 meses anteriores, um aumento de 16%. Os medicamentos estão entre as cargas mais visadas, pois são de fácil revenda, seguidos por eletroeletrônicos e defensivos agrícolas. A maioria dos casos ocorre num raio 150 quilômetros da capital e em todas as rodovias que chegam ou saem da cidade. O prejuízo anual atinge a casa dos R$ 250 milhões.

