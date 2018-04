Cresce fluxo de veículos nas rodovias com pedágio em São Paulo

As administradoras privadas de rodovias comemoram. O Estado de São Paulo registrou alta de 1,2% em abril, em relação a março, no movimento nas estradas pedagiadas segundo o índice que mede o fluxo de veículos nas estadas pedagiadas, produzido pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR). O movimento de veículos leves subiu 1,2% e o de pesados 1,7% neste período. Os dados mostram apenas porcentuais, não o número de veículos pagantes. Mas para se fazer uma rápida comparação, basta ver que no primeiro mês de funcionamento do Trecho Sul do Rodoanel, 1.356.423 veículos utilizaram as pistas, ainda não pedagiadas.

Ao se comparar abril de 2010 com abril de 2009, verifica-se que o fluxo de veículos que passaram por praças de pedágio em São Paulo cresceu 8%. O movimento dos veículos leves subiu 5,8% e dos pesados 14,7%. Nos últimos doze meses, o indicador da ABCR cresceu 3,9%. O fluxo de leves subiu 4,6% e pesados 2,1%.

Já nas estradas brasileiras, o indicador registrou queda de 1,1%.