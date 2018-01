Continua em alta consumo de energia elétrica e gás em SP

E a economia vai de vento em popa. O consumo de energia elétrica e gás no Estado de São Paulo aumentou em maio, em relação ao mesmo período de 2009, de acordo com o Boletim Informativo da Secretaria de Saneamento e Energia. A distribuição de energia elétrica atingiu o volume total de 10.296 GWh, acréscimo de 7,2% em comparação com maio de 2009 (9.608 GWh). Já o gás canalizado teve crescimento de 23,4%, num montante de 450.563 mil m³ em maio deste ano, mas três setores apresentaram queda. Nos cinco primeiros meses do ano, o consumo de energia elétrica aumentou 6,7% diante do mesmo período de 2009.

No setor industrial, responsável em maio por 43,9% do mercado paulista de energia elétrica, o consumo mensal foi de 4.522 GWh, um aumento de 10,4% em relação ao do mesmo período do ano passado. Em abril, o aumento tinha sido de 12,1%. Nos cinco primeiros meses de 2010, o consumo de energia pela indústria foi 9,4% acima de igual período do ano passado.

A classe residencial, com 27,1% do mercado paulista, teve um acréscimo de consumo em maio de 3,6%, atingindo 2.794 GWh. O setor comercial, que respondeu em maio por 18,2% da energia distribuída no Estado de São Paulo, consumiu 1.875 GWh, aumento de 7,6% diante do consumo do mesmo mês de 2009.

Os demais setores – rural, iluminação pública, poder público, serviço público e consumo próprio -, que correspondem a 10,7% do total, consumiram em maiol 1.105 GWh, um aumento de 3,2% diante do mesmo mês de 2009.