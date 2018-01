Compare reajustes do Metrô

Nesse ano, o aumento das tarifas de Metrô ultrapassou o índice de inflação em quatro capitais brasileiras. Em Brasília, do governador José Roberto Arruda, o reajuste foi estratosférico: 50%. Em São Paulo, o reajuste deste ano na passagem do metrô foi um pouco superior à inflação do período – subiu 6,25% (de R$ 2,40 para R$ 2,55 – contra 5,84% do IPCA nos 12 meses anteriores.

Rio de Janeiro e Recife registraram reajuste de 7,69% para uma inflação de 5,61% e 5,90% respectivamente. A tarifa em Recife foi de R$ 1,30 para R$ 1,40, e no Rio de R$ 2,60 para

R$ 2,80.

Mas a Capital Federal superou qualquer limite, foi de 50%, com bilhete subindo de R$ 2 para

R$ 3, numa inflação anual de 5,84%.

