No dia em que o governo do Estado trocava o comanda da combalida Secretaria de Segurança Pública, na última quarta-feira, dia 18, a polícia, veja que astuta, descobria um imenso túnel na penitenciária de Avaré, que possibilitaria a fuga de muitos presos. Será que já não se sabia há algum tempo dessa maravilhosa obra que incluia a utilização de GPS e ventilação mecânica? Ou o fato foi anunciado para, digamos, competir com o problema na Segurança?

