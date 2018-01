E se o problema todo com a universitária Geisy Arruda, de 20 anos, do curso de Turismo da Uniban, foi provocado por ciúme? É isso mesmo. Dentro da universidade, alunos dizem que a reação contra a moça da minisaia pink no dia 22 de outubro teria sido provocada por uma outra aluna, cujo ex-namorado ganhava os olhares de Geisy. Ela teria “ficado” com o rapaz. Resta saber se isso foi identificado pela “comissão de sindicância” e pelo conselho universitário da Uniban. Mas eu me mordo de ciúme, já dizia o Ultraje a Rigor.

