O jornalista João Garcia criou um blog divertido, o Cientistas em Quadrinhos. Ele diz que ciência é coisa muito séria para ficar só entre cientistas. Confira as novidades no http://jaogarcia.blog.uol.com.br/ . Tem curso de humor, bullying, gases do efeito estufa, células-tronco, namorico entre astros e estrelas e muito mais.

