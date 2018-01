Numa conversa sobre futebol aqui na redação, o colega Iuri ressaltou, com todo fundamento, que o grito de gol precisa de um estudo antropológico, uma vez que hoje em dia, quando um time marca um tento, o que se escuta não é mais a comemoração com o grito “gol”, mas sim “chupa”, ralhado pelos adversários. É a rivalidade semântica-futebolística. Fique de ouvidos ligados nos dias de jogos e compare as comemorações dos torcedores nos prédios vizinhos em sua volta.

