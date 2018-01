Ching ling

De acordo com a Receita Federal, as apreensões de mercadorias no Porto de Santos chegaram à marca de R$ 163 milhões no primeiro semestre do ano. Supera em 106% o resultado obtido em 2008. Foram apreendidas 56 toneladas de roupas de frio, produtos que iriam abastecer o comércio das Ruas 25 de Março e José Paulino, em São Paulo, paraíso dos sacoleiros. Os produtos eletrônicos e de informática lideram o ranking de apreensão, seguidos de óculos, relógios e tênis. A imensa maioria dos contêineres, 95%, tem procedência da China.

