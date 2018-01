O governdor de São Paulo, José Serra, e potencial candidato do PSDB à Presidência da República foi informado pela cúpula DEM/PSDB que a candidatura de Dilma Rousseff reúne condições de crescer ainda mais e consequentemente derrotar a chapa demo-tucana à sucessão de Lula. O discurso, dito com todas as letras e todo o cuidado, é baseado em pesquisas e análises de cientistas políticos ligados às duas siglas. O ar ficou meio azedo depois da conversa.

