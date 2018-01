Será anunciado hoje à tarde em São Caetano um megaempreendimento residencial e comercial no Bairro Cerâmico. Num espaço de 300 mil metros quadrados será construído um shopping center pela empresa Multiplan. A Sobloco, responsável pelo espaço, já concluiu um dos dois parques públicos, que tem 9 mil metros quadrados e conta com vegetação natural, flores, plantas ornamentais junrto a alamedas para pedestres e equipamentos de lazer infantil. O local, batizado de Espaço Cerâmica, abrigava a antiga Cerâmica São Caetano, e faz divisa coma cidade de São Paulo. Será base do novo pólo tecnológico e centro de convivência da cidade do ABC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.