Cearense/Carioca

O governador do Ceará Cid Gomes já recebeu o projeto-base da reforma e modernização do Estádio Castelão e do entorno do estabelecimento para a Copa do Mundo de 2014. O consórcio formado pelas empresas Somague (Portugal), a Carioca Cristian Nielsen e a cearense Fujita, entregaram 543 páginas de desenhos e dados sobre as obras. Por coincidência, a Carioca é a mesma empresa que toca a obra de construção do Fura-fila que desbalanceou na Vila Prudente e uma das responsáveis pelo viaduto que desabou no Trehco Sul do Rodoanel por sobre a Régis Bittencourt.

