Este blog, depois de 14 meses hospedado em outro local, estreia hoje no portal Estadão com o mesmo propósito de tratar assuntos das cidades, da metrópole e de seus personagens que marcou os meses anteriores. Tratar assuntos importantes para o cidadão e para os municípios com a mesma seriedade e profisisonalismo de sempre.

