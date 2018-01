Cai liminar

A liminar que suspendia a convenção do PMDB foi cassada pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Cesar Asfor Rocha. No final da noite de ontem Rocha assinou a suspensão da liminar que impedia a realização do encontro que deve reconduzir o deputado federal Michel Temer à presidência do partido. A decisão invalida a liminar da desembargadora Vera Andrighi, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele concluiu que a liminar representava uma interferência em matéria interna da agremiação.

