Atenção senhores ladrões, tirem folga neste domingo de manhã. A Secretaria de Segurança Pública informa que haverá interrupção dos registros de ocorrências policiais e a Delegacia Eletrônica para realização de manutenção de equipamentos da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp). O serviço ficará fora do ar as 6 horas às 10 horas.

