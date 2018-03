BNDES vai financiar construção do estádio do Corinthians

A Odebrecht não vai colocar dinheiro do próprio bolso para fazer o estádio do Corinthians em Itaquera. O BNDES vai financiar a construção. Esse financiamento será pedido por uma sociedade de propósito específico (SPE) a ser criada entre o clube de futebol e a construtora, responsável pela obra. SPE é uma sociedade empresarial com atividade restrita, com prazo de existência determinado e muito utilizada para se evitar o risco financeiro da atividade desenvolvida. Para obter a verba do BNDES, a construtora terá de dar como garantia seu patrimônio.

As obras devem começar ainda esse ano e vão custar R$ 355 milhões. O clube informa que a obra será paga com a cessão dos direitos sobre a propriedade do nome do estádio à Odebrecht. O BNDES é um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do governo federal.