Na abertura da Conferência Internacional de Cidades Inovadoras hoje pela manhã em Curitiba, grupo de ciclistas protestava contra a prefeitura local. Alegam que a cidade, inovadora na questão do trânsito, deixou de lado as bicicletas. Bem quando o mundo todo grita pelo controle da emissão de carbono. Já nas conferências internas, a inovação vem de dois telões que exibem twiteiros comentando on line as palestras de especialistas brasileiros e internacionais.

