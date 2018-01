Notícia fresquinha divulgada pela assessoria de imprensa do PSDB há pouco: por determinação do presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), os vereadores de Igarapava, interior de São Paulo, acusados de cometer crimes como formação de quadrilha e concussão (extorsão cometida por funcionário público no exercício de suas funções) serão expulsos do partido. Se a moda pega, o ninho….. deixa pra lá.



