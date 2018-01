No velho oeste ele nasceu, e entre bravos se criou…… Quem se recorda da famosa musiquinha do seriado Bat Masterson? O ator Gene Barry, 90 anos, protagonista na série, morreu quarta-feira nos Estados Unidos, segundo informou da Associated Press. Segundo seu filho, Frederic James Barry, Gene morreu enquanto dormia na sua casa em Woodland Hills, Los Angeles.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.