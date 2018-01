Baseado na lei

Começam os preparativos para a marcha da maconha em São Paulo, apesar de todos os problemas envolvidos na realização do encontro. Ontem, os cariocas conseguiram uma liminar que libera o evento no Rio. O juiz Luis Gustavo Grandinetti Castanho assina a liminar pedida pelo advogado Nilo Batista. O argumento usado por Batista e aceito pelo magistrado é o direito à liberdade de reunião e expressão. O evento está marcado para o dia 9 de maio, no Rio. Nas terras paulistas, o objetivo é realizar a marcha no mesmo dia, mas ainda há muita fumaça.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.