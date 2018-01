Vai fazer o quê? O Rubinho Barrichelo fez 37 anos no sábado, dia 23 de maio. E nesse dia também é comemorado o World Turtle Day, Dia Internacional da Tartaruga. A efeméride foi criada em 23 de maio de 2000. O slogan da data foi copiado do conto The Tortoise anda The Haire: “sem pressa você pode ganhar a corrida”. Avisa o Jesson Button.

