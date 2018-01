Bananinhazinha

Desde o dia 16 a banana deve ser vendida por quilo nas feiras livres em São Paulo. e pela segunda semana seguida, o preço da fruta vem despencando, para o produtor. O preço caiu 14%. O quilo da nanica passou de R$ 0,63 no dia 7, apurado pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP para R$ 0,54 o quilo, valor praticado esta semana pelos produtores do Vale do Ribeira. “Isso mostra que o que estabelece o preço de qualquer produto, desde o produtor até o consumidor, são as leis de mercado, é a lei da oferta e da procura”, afirma Marc Medaets, presidente da Abavar.

