Você sabia que as simulações de tráfego para a Marginal Tietê ampliada, com mais pistas, indicam que a maior parte do movimento percorrerá em média 5 quilômetros, o que transforma a via numa imensa avenida, muito movimentada. A Tietê recebe 1,2 milhão de acessos diários de veículos.

