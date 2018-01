O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, quer elevar o teto salarial da Prefeitura em R$ 22.111,00, valor correspondente a 90,25% do salário de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje, o teto é R$ 12.384,06, valor dos vencimentos do prefeito. Kassab promete abrir mão do reajuste do seu salário se o projeto for aprovado na Câmara Municipal.

