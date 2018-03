Aumento da tarifa de ônibus intermunicipal

Você sempre viaja de ônibus? Então prepare-se, a partir da zero hora do dia 22 de março as tarifas das linhas intermunicipais serão reajuste em 4,19%. Nas linhas suburbanas o índice aplicado será de 4,22%, segundo a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). O governo estadual justifica que esses são os índices mais baixos aplicados desde 2003. A inflação no período (IPCA) ficou em 4,31%.

Os usuários têm até o dia 21 de março para comprar passagens intermunicipais antes do aumento. Os bilhetes para as linhas rodoviárias podem ser comprados com data em aberto e são válidos pelo período de um ano.

Esse reajuste vale para as linhas intermunicipais do Estado de São Paulo, exceto as que operam dentro das regiões metropolitanas.