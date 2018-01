Há 17 dias o album de fotos das obras do Trecho Sul do Rodoanel não é atualizado. As imagens são postadas pela Dersa na internet para que se possa acompanhar o andamento da construção. O que será que aconteceu?

