Artesp autoriza nova praça de pedágio em Mogi Mirim

Motoristas do interior de São Paulo vão ‘ganhar’ mais uma praça de pedágio. A Artesp autorizou a criação de um ponto de cobrança na SP-340, na altura da cidade de Mogi Mirim. Segundo a agência que regula as concessões rodoviárias em São Paulo, a nova praça será um desmembramento da hoje existente em Jaguariúna. O valor nos dois postos ainda será definido, mas o de Jaguariúna, hoje em R$ 7,90, deverá ser diminuído, promete a Artesp. Agora, esse trecho da SP-340, com pouco mais de 160 quilômetros, contará com cinco praças de cobrança.

