Expedição pelo Rio Araguaia feita por técnicos do IPT observou destroços de helicóptero no fundo do rio, proximidades da cidade de Conceição do Araguaia, onde houve grandes entreveros entre guerrilha e Exército. Talvez indício de que a luta armada tenha conseguido derrubar uma aeronave.

