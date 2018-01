Aquele trampo jóia

O ONG Transparência Brasil atualizou o levantamento sobre perfil das matérias propostas pelos deputados estaduais paulistas nesta legislatura. São classificadas em categorias temáticas e divididas em duas classes: a com impacto para a população e as com pouco ou nenhum impacto e interesse para a população. Nessa segunda classe é possível observar que a produção de alguns parlamentares tem como base homenagens a aniversários de municípios, datas comemorativas nas cidades e batismos de bens públicos, como passarelas. Ou seja, sem nenhum reflexo para os eleitores. Este blog fez um rápido levantamento sobre quem mais propôs homenagens, datas e batismos. Abaixo há também dois destaques de deputados que conseguiram fazer apenas uma proposta de projeto de lei desde que assumiram a cadeira.

Milton Lete Filho (DEM)

973 propostas de homenagens

3 projetos com impacto

Diferença de 0,3%

Haifa Madi (PDT)

1360 propostas de homenagens

13 projetos com impacto

Diferença de 0,9%

Edmir Chedid (DEM)

1549 propostas de homenagens, batismo e datas comemorativas

27 projetos com impactos

Diferença de 1,7%

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Barros Munhoz (PSDB)

58 propostas de homenagens, batismo e datas comemorativas

2 projetos com impactos

Diferença de 3,3%

Gilmaci Santos (PRB)

781 propostas de homenagens

28 projetos com impactos

Diferença de 3,5%

Otoniel Lima (PTB)

317 propostas de homenagens

13 projetos com impactos

Diferença de 3,9%

Roberto Morais (PPS)

281 propostas de homenagens

12 projetos com impactos

Diferença de 4,1%

Maria Lucia Amary (PSDB)

301 propostas de homenagem, data comemorativa, batismos

18 projetos com impactos

Diferença de 5,6%

Vaz de Lima (PSDB)

4 propostas de batismos

0 projetos com impactos

Há também os de pouquíssima produção:

Cassio de Castro Navarro (PSDB)

1 único projeto que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Jardim Real

Marcos Zerbini (PSDB)

1 único projeto que declara de utilidade pública o Instituto de Ensino Santanense de Ensino Superior