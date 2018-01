Às 20h30 do sábado, 27 de março, milhões de pessoas em todos os continentes irão desligar as luzes de suas residências e locais de trabalho durante 60 minutos – a Hora do Planeta – na maior mobilização mundial contra o aquecimento global.

