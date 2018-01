ANTT proíbe caminhões na Fernão Dias das 14h às 22h aos domingos

A partir do dia 1º de julho, o tráfego de caminhões de três ou mais eixos pela Rodovia Fernão Dias está proibido aos domingo e feriados, no período entre 14 horas e 22 horas na pista sentido capital entre Atibaia e São Paulo. A proibição vale entre os km 36,3, na intersecção com a SP-65 – Rodovia D. Pedro I – em Atibaia, e o km 90,4, acesso à Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Foi imposta pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que quer evitar acidentes nesse trecho bastante movimentado, principalmente aos domingos e feriados, com veículos de passeio retornando à capital vindos da região de Atibaia. A medida vale por 180 dias.

No trecho da proibição ocorreu grande deslizamento de terra afetando pilastras de viaduto, em 26 de fevereiro. A resolução da ANTT, publicada ontem no Diário Oficial, informa que houve entendimentos com a concessionária Autopista Fernão Dias para a definição de horário para restrição da passagem dos veículos de carga na Fernão Dias no segmento e pista de acesso à capital paulista. A concessionária estima que o volume diário de tráfego no local seja de 40 mil véiculos.

Para o presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp), Manoel Sousa Lima Junior, essa proibição vai atrapalhar ainda mais a vida dos transportadores. “Temos uma boa relação com a ANTT. Mas deveriam cobrar a concessionária para acelerar as obras de reparação. Ou será que depois de seis meses não haverá mais insegurança para os motoristas nesse trecho entre Atibaia e São Paulo”, diz o presidente.

A proibição de tráfego de caminhões em rodovias movimentadas para assegurar a segurança já existe na Rodovia dos Bandeirantes. Aos domingos e feriados, também das 14 horas às 22 horas, veículos de transporte de carga não podem circular entre os km 47 e 13 na pista sentido capital. Os caminhões são obrigados a entrar no entroncamento existente no km43, em Jundiaí, e utilizar a Rodovia Anhanguera.

No sistema que leva à Baixada Santista, os caminhões são proibidos de descer a Serra do Mar pela Rodovia dos Imigrantes. A alternativa é a Via Anchieta.