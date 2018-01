ANTT fará em setembro reunião de esclarecimento sobre leilão do trem-bala

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) marcou para o dia 2 de setembro, às 10 horas, reunião pública para esclarecimentos sobre o edital de concessão e procedimentos do leilão do trem-bala entre São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. A audiência, limitada a 120 lugares, será realizada no auditório da BM&F Bovespa, no centro de São Paulo, a partir das 10 horas. O credenciamento dos participantes só será realizado no dia do evento. O resultado do leilão será conhecido no final de novembro.

