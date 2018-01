Não são apenas os petistas que são considerados anistiados políticos e recebem indenização da União. Mário Covas, ex-governador paulista e fundador do PSDB, foi considerado anistiado político pela Comissão da Anistia. Com essa decisão, a família de Covas deverá receber uma indenização de R$ 2,3 milhões. O pagamento foi requerido pela viúva do ex-governador, morto em 2001. Dona Lila baseou-se no período em que o político teve seus direitos políticos cassados e deixou de receber salários entre 1969 e 1979.

