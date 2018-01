Das duas dezenas de ações abertas pelo Ministério Público Estadual de São Paulo para investigar contratos entre a multinacional francesa Alstom e o governo paulista, três já foram arquivadas, por não apresentarem indícios de irregularidades. Uma é com a Sabesp, outra com a Dersa e uma outra com a CPTM.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.