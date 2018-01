Investigado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Estadual no caso do esquema de suborno de políticos brasileiros na compra de trens e equipamentos de metrô pela multinacional francesa Alstom, José Amaro Pinto Ramos também tem participado do lobby da compra dos caças franceses pelo governo federal…

