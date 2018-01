Alguém lembra do Hamilton Lacerda, do grupo de aloprados daquele dossiê em 2006 na eleição presidencial, e do PT de São Caetano? Hoje ele está à frente de uma empresa reflorestamento no sul da Bahia.

