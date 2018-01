O estacionamento da ala nova Assembleia Legislativa de São Paulo, inaugurada no início do ano, está totalmente alagado neste momento. Funcionários precisaram sair correndo para retirar os veículos para não ficarem submersos. É a segunda vez que isso acontece nesse ano. A outra foi há cerca de um mês, durante outra forte chuva que assolou a capital. A ampliação do prédio foi iniciada em 2005. O custo inicial era de R$ 12 milhões. Mas no final das contas, as obras consumiram mais de R$ 27 milhões dos cofres públicos, um aumento muito maior que 120%. Agora está alagando. E para piorar a situação o sistema de energia elétrica deu problema e estão todos no escuro, luz só com auxílio de geradores.

