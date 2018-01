Água no verão

Anote na sua agenda: Umberto Semeghini, diretor de sistemas regionais da Sabesp, garantiu hoje pela manhã, num seminário da empresa que não faltará água no litoral em São Paulo neste verão. “Já não faltou no verão passado. Identificamos os pontos mais frágeis e reforçamos o atendimento. Ele garante que os atendimentos de emergência poderão ser efetuados num prazo de 30 minutos, com técnicos em motocicletas. “Cerca de 80% dos problemas são gerados por problemas internos, a partir do hidrômetro”, explicou. Se faltar água, cobre depois.

