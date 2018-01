O governo federal vem honrando todas as parcelas do investimento de R$ 1,2 bilhão para a construção do Trecho Sul do Rodoanel. Os pagamentos estão sendo feitos em dia, garante o governo de São Paulo, responsável pela obra.

