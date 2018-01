Morreu hoje em Santo André Philadelpho Brás, aos 83 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). Philadelpho era um dos últimos militantes históricos do movimento sindical do ABC que tiveram atuação de destaque nas décadas de 1940 e 1950. Foi filiado ao Partido Comunista do Brasil e ajudou a fundar o PT. Teve forte ação junto ao Sindicato dos Metalúrgicos em Santo André e São Bernardo. Um homem que fez história com responsabilidade.

