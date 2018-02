Acaba hoje prazo para candidato sugismundo limpar a cidade

Termina hoje o prazo para os candidatos, os partidos políticos e as coligações removerem todas as propagandas relativas às eleições do primeiro turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O eleitor pode denunciar aqueles que não respeitarem a legislação. O prazo para retirar a propaganda relativa ao segundo turno termina no dia 30 de novembro.

Além disso, termina às 17 horas o período em que nenhum eleitor pode ser preso ou detido, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto.