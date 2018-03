ABC inaugura pedagiômetro amanhã

Assim como a Associação Comercial de São Paulo criou o “impostômetro”, que mede em tempo real a quantidade de impostos que o cidadão brasileiro paga, os sindicalistas da região do ABC vão inaugurar amanhã o “pedagiômetro”, que vai mostrar também em tempo real quanto os motoristas pagam nas mais de 220 praças de pedágio instaladas em rodovias do Estado.

Um painel eletrônico com 2,5 metros de altura ficará em frente à Câmara Municipal de São Caetano do Sul, na Avenida Goiás, a principal da cidade. Às 14 horas haverá um ato de protesto contra o excesso de praças de cobrança de pedágio em São Paulo. Segundo os organizadores, com o “pedagiômetro” a população poderá saber quanto as empresas já arrecadaram. Desde 1ª de janeiro esse valor já chega a R$ 3,8 bilhões.

Pesquisa do Ibope feita a pedido da Fiesp mostra que 46% dos empresários do Estado de São Paulo consideram o pedágio das estradas um dos grandes entraves ao crescimento da indústria. Um caminhão com seis eixos, para ir e voltar de São Paulo a Rio Preto paga R$ 770,00 de pedágio. Se o mesmo caminhão for e voltar de Minas Gerais, o motorista irá gastar R$ 107,00 percorrendo estradas federais.