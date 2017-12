Está sendo preparada no Senado uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que exige diploma de curso superior em Comunicação Social para que se exerça a profissão de jornalista. O senador Antonio Carlos Valadares já conseguiu 40 assinaturas de apoio. O regimento determina 27. Pela proposta, o exercício da profissão de jornalista será privativo do portador de diploma de curso superior de Comunicação Social, com habilitação em jornalismo. O documento deve ser expedido por um curso que seja reconhecido pelo Ministério da Educação.

