A UNE, que tão combativa foi e hoje anda meio esquecida, terá novo presidente a partir do dia 15. O PCdoB, partido que detém 50% do congresso de estudantes, acaba de definir o nome de Augusto Chagas, ex-presidente da UEE, como novo comandante da organização nacional. Também no dia 15 está prevista uma marcha em Brasília, sob o lema “O Pré-Sal é nosso”. Nenhuma faixa pelo “Fora Sarney”. Não deliberaram sobre o assunto. Ah bom.

