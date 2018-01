Bicho que mora no imaginário da criançada por conta do engraçado personagem Timão, de O Rei Leão, a suricata pode ser vista no Zoológico de São Paulo. A instituição inaugura nesta terça (14), um recinto com oito indivíduos machos adultos da espécie – todos nascidos no próprio Zoo entre 2013 e 2015.

O novo espaço foi construído com cenografia realista e condições ambientais que aludem ao hábitat natural do animal, as savanas africanas.